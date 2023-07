Christian Bégin peine à retenir ses larmes sur le plateau de Y'a du monde à messe

En mars dernier, nous apprenions que Christian Bégin avait dû être opéré d'urgence (plus de détails ici). Il avait dû mettre sur pause plusieurs de ses engagements, dont l'animation de Y'a du monde à messe.

Environ trois mois plus tard, il était de retour sur son plateau. La première émission qu'il a tournée à la suite de sa convalescence a été diffusée ce vendredi soir.

Le public lui avait réservé un accueil plus que chaleureux, et la chorale lui a chanté son nom, comme elle a coutume de le faire avec chacun des invités.

Les larmes sont rapidement montées aux yeux de l'animateur.

« Mesdames et messieurs et tout ce qui existe entre les deux, bonsoir », a-t-il lancé, la voix cassée par l'émotion.

« C'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir, c'est une joie incommensurable, après quelques mois d'absence, je suis si heureux de vous retrouver, si reconnaissant, si plein de gratitude. Merci de m'avoir attendu, merci de m'avoir espéré, même. C'est ce que vous me disiez quand vous me croisiez dans la rue. »

Il a remercié André Robitaille, qui l'a remplacé au pied levé. « J'ai presque hâte que tu tombes malade pour que j'aille te remplacer aux Enfants de la télé », a-t-il lancé

À la fin de l'épisode, il craque à nouveau en remerciant les musiciens. « Vos voix m'ont manqué et de vous entendre, ça me transperce et ça me fait prendre conscience à quel point vous m'avez manqué. »

« Je suis tellement sensible », dit-il. Ce à quoi Serge Denoncourt, invité sur ce plateau ce soir-là, réplique : « Moi, je ne venais pas si tu ne pleurais pas ».

