Déjà vingt-cinq ans que la musique deVincent Vallières s’est logée dans le cœur et les oreilles des Québécois et des Québécoises. Pour souligner l’événement, Sébastien Diaz le suit au cours de quatre saisons, dans une version intimiste comme on n’a jamais vu le chanteur. Vallières : Au travers de la route, c’est une carte postale qui rend hommage à notre territoire, à nos forêts, à nos couchers de soleil et à nos montagnes enneigées, qui ont tant inspiré Vincent au fil de ses chansons. Rencontres musicales, souvenirs et récits, de Sherbrooke à Maliotenam.