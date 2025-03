Un moment très touchant pour les deux invités à En direct de l'univers

La langue de Molière était à l'honneur ce soir à En direct de l'univers, alors qu'une émission spéciale axée sur la francophonie attendait les téléspectateurs.

À chaque année, depuis plusieurs saisons, France Beaudoin et son équipe se donnent effectivement la mission de célébrer la richesse du répertoire musical des artistes d'ici, avec comme point commun le français. L'épisode de ce samedi a une fois de plus prouvé la richesse de nos rythmes. Comme à l'habitude, les choix musicaux de plusieurs Canadiens étaient à l'honneur.

Robin-Joël Cool et Jason Roy-Léveillée, tous les deux originaires du Nouveau-Brunswick, ont fait honneur à cette francophonie, avec des choix musicaux tout indiqués. Par le fait même, l'émotion s'est également présentée plus souvent qu'autrement, et plus particulièrement au cours d'un segment très touchant, alors que les deux convives de la soirée ont vu leur conjointe respective figurer au coeur d'une prestation inoubliable.

D'abord, Bryan Audet et Véronique Claveau ont entonné avec candeur « Ailleurs », qui est aux yeux de Jason ni plus ni moins que « la plus belle chanson francophone ». En toile de fond, une vidéo d'Aryane Conn, ex-championne olympique en patinage artistique, sur la glace, avec l'enfant du couple, le petit Tyler. Ému, le comédien ne pouvait contenir ses larmes. On le comprend!

Peu après, Vincent Vallières, élu coup de coeur francophone de plusieurs Canadiens, fut tout aussi bouleversant sur « Le repère tranquille », avec la conjointe de Robin-Joël au piano, la musicienne Viviane Audet. Tous deux ébranlés par le segment auquel ils venaient d'assister, les deux hommes partagent le sentiment de plusieurs téléspectateurs, qui ont qualifié la prestation de « magistrale », de moment « doux et parfait ».

Voyez une photo ci-dessous.