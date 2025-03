En direct de l'univers : Voici quand nous pourrons enfin voir le spécial pour les 100 ans de Janette Bertrand

Cela fait déjà plusieurs années que nous savons que Janette Bertrand fêtera ses 100 ans sur le plateau d'En direct de l'univers. Par contre, la date de diffusion de cette émission spéciale n'avait toujours pas été annoncée.

Voilà qu'ICI Télé révèle que cette grande fête sera diffusée le samedi 22 mars à 19 h.

Comme la grande Janette Bertrand a inspiré beaucoup de femmes et d'hommes au cours de la florissante carrière, on peut s'imaginer que France Beaudoin et son équipe n'ont pas eu trop de mal à trouver des gens qui voulaient prendre part à la célébration.

Parions aussi que ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants seront de la partie.

Ce ne sera pas la première présence de Janette sur le plateau d'En direct de l'univers. Elle a eu droit à son univers le 10 octobre 2020 (photo ci-dessous). À ce moment-là, en pleine pandémie, Ginette Reno, Guy A. Lepage, Lise Dion et Claude Dubois avaient chanté pour l'avant-gardiste Janette. Sa petite-fille, Zoé Lajeunesse-Guy [photos ici], avait, elle, performé avec Michel Rivard.

Ne manquez pas cette émission spéciale festive dans deux semaines sur les ondes d'ICI Télé.