Cet humoriste tiré à quatre épingles aura droit à son En direct de l'univers la semaine prochaine

Le samedi 8 mars, ce sera au tour de Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques d'être accueilli sur le plateau d'En direct de l'univers.

Philippe-Audrey fait sa marque dans le monde de l'humour depuis sa sortie de l'École nationale de l'humour en 2014. Son style plus intellectuel apporte un vent de fraîcheur dans l'industrie et lui a permis de remporter, l'an dernier, deux prix aux Olivier, pour Spectacle d'humour de l'année et Auteur de l'année / spectacle d'humour.

Parmi les personnalités connues qui pourraient lui rendre hommage samedi prochain, on note ses bons amis Élise Guilbault, Adib Alkhalidey et Thomas Levac, avec qui il a lancé le balado Deux Princes.

Il serait aussi bien surprenant que sa grande complice Coeur de pirate ne soit pas de la partie...

On peut aussi s'attendre à ce que certains de ses collègues de Like Moi! et/ou de Splendeur et influence fassent une apparition au cours de la soirée.

Son amoureuse, Sabrina (photo dans cet article), devrait, elle aussi, se manifester à un moment ou à un autre.

Si l'image de Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques est associée d'emblée à de la musique classique, on a l'impression que son univers musical est beaucoup plus varié que ce qu'on pourrait croire... Nous en saurons davantage la semaine prochaine!

Ne manquez pas En direct de l'univers de Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques le samedi 8 mars à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.