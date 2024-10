Éric Lapointe effectue un retour électrisant à la télé

Découvert du grand public lors de son éclatant passage à La Voix en 2017, Ludovick Bourgeois roule sa bosse dans le milieu musical québécois. Fier fiston du regretté Patrick Bourgeois, du célèbre groupe Les BB, il aurait été étonnant que le rythme ne coule pas dans les veines du jeune papa.

Ce que nous avons constaté ce soir, cependant, c'est à quel point non seulement l'amour de la musique du paternel s'est propagé à sa progéniture, mais aussi comment Josée Aumais, sa mère, a pu influencer le bagage de chansons que Ludovick traîne dans son quotidien. Celle-ci lui a effectivement transmis des souvenirs qui restent indélébiles dans son âme, des tonalités que nous avons pu entendre dès l’ouverture, alors qu'elle s'est présentée sur scène avec « Le grand cerf-volant ».

La soirée a démarré en force (c'est le cas de le dire!) avec Travis Cormier et sa puissante relecture de « Walk This Way ». Eli Rose a ensuite hypnotisé le plateau avec « Lala », une chanson pop qui a fait office d'introduction à Mariana Mazza sur « All Star », une chanson rappelant à Ludovick ses vacances à Cap May. Les deux soeurs de ce dernier, se sont également déplacées pour surprendre l'interprète de « Que sera ma vie », avec le succès de Grease, « Summer Nights ». Puis, après 2 ans sans l'avoir chanté, Vincent Vallières est débarqué sur le plateau en entonnant la chanson qui, selon Ludovick, est la plus belle chanson d'amour ayant défini sa génération : « On va s'aimer encore ». Difficile de le contredire!

Cependant, l'un des moments ayant généré le plus de réactions au cours de la soirée aura sans contredit été l'électrisante prestation d'Éric Lapointe. En reprenant son succès « N'importe quoi », le rockeur a offert un retour télévisuel épatant, très en voix et particulièrement en forme. Les dernières années de celui qui a été le coach de Ludovick à La Voix n'ont pas été de tout repos, c'est peu dire. Toutefois, celui-ci semble être en plein processus de réintégration à la vie artistique, alors qu'il multiplie les apparitions publiques récemment. Son passage remarqué à En direct de l'univers n'est qu'une preuve supplémentaire de la passion qui habite Éric pour son public.

Il y a quelques semaines, celui-ci était d'ailleurs apparu dans une vidéo, plus en forme que jamais. Les détails ici. Voilà qui est de bon augure pour ceux qui ne jurent que par les chansons du chanteur à la voix éraillée!

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.