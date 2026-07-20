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Les enfants de Vincent Vallières chantent ensemble et c'est magnifique!

Fiston ressemble beaucoup à son père!

Image de l'article Les enfants de Vincent Vallières chantent ensemble et c'est magnifique!
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce week-end, deux des trois enfants de Vincent Vallières, Théo et Lili-Rose, ont partagé une vidéo sur leurs réseaux sociaux dans laquelle ils chantent ensemble.

On peut certainement dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre puisque les deux jeunes adultes ont une voix exceptionnelle, comme leur papa. En plus, Théo ressemble beaucoup à son paternel!

Ils interprètent la superbe chanson « Sortie de route » du duo folk québécois Saratoga. Écoutez leur version émouvante au bas de l'article.

La publication a beaucoup fait réagir, notamment dans la sphère artistique :

  • « Je connais un papa qui doit être ému » - Guy A. Lepage
  • « Je suis fan🙌 » - Patricia Paquin
  • « Wow 🥹 » - Karine Vanasse

Rappelons que Vincent Vallières a récemment visité le plateau de Bonsoir bonsoir avec sa fille. Même si celle-ci a une voix magnifique et qu'elle suit parfois son papa en tournée, elle n'a pas l'intention de faire une carrière en musique. Elle étudie présentement pour être enseignante.

On souhaite certainement plus de collaborations entre le frère et la soeur Vallières. Le résultat de l'amalgame de leur voix est réellement touchant.

Mentionné dans cet article

Photo de Vincent Vallières
Vincent Vallières

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