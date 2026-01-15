Indomptables : Quel est le secret de Philippe que Julie risque de révéler?

Dans le deuxième épisode de la nouveauté Indomptables, on assiste au retour inattendu de Julie (Marilou Morin) sur la terre familiale.

Celle-ci l'avait quittée depuis plusieurs années, laissant sa mère dans un grand désarroi.

Elle a menacé Philippe avec une arme, réclamant 1 million $. « Tu me paies, sinon je dis tout! », a-t-elle lancé, menaçante.

Bien des gens se sont questionnés sur les réseaux sociaux à savoir quel est le secret de Philippe? Il faut savoir que nous avons un bon indice de cela puisque la série a débuté sur des images de 2005 alors que Julie voyait Michel Martineau (Stéphane Demers) tuer un homme. Il semblerait que ce dernier n'était pas seul lors du crime donc on suppose qu'il était accompagné de Philippe Richer (Benoît Gouin).

Il est aussi fort probable que Julie ne soit pas la fille de Philippe puisque celle-ci porte le nom de famille Cloutier, au contraire de sa soeur et son frère.

Nous en saurons certainement davantage lors des prochaines semaines sur les liens macabres qui unissent les deux familles et la vérité derrière cette nuit de 2005. Chose certaine, notre curiosité est piquée.

La semaine prochaine, Évelyne (Geneviève Rochette) sera heureuse du retour de Julie, tout comme Samuelle (Marianne Fortier), mais Nicolas (Alexandre Bacon) sera plutôt suspicieux et questionnera ses véritables intentions.

À suivre!

Indomptables est diffusée les mercredis à 20 h sur les ondes de TVA.