Une bande-annonce complète particulièrement aguichante pour la nouveauté Indomptables

TVA dévoile enfin la première bande-annonce complète de sa nouveauté hivernale, la série western Indomptables, qui nous plongera dans un univers complètement différent de ce à quoi nous sommes habitués.

Il s'agit de l’histoire de deux clans, celui de la très influente famille Richer, propriétaire des Entreprises Richer, menées par Philippe, un homme admiré de tous; et celui des redoutables Martineau, producteurs agricoles, mal-aimés dans la communauté et dirigés par le rustre Michel. Les deux patriarches s’apprêtent à conclure une transaction majeure : les Entreprises Richer passent aux mains des Martineau. Mais cet accord tant attendu sera perturbé par un événement aussi troublant qu’inattendu. Dès lors, tout chavire pour eux, mais aussi pour leurs trois héritiers respectifs qui se retrouvent bientôt pris à partie dans la lutte sans merci que cet événement déclenche entre les deux familles. Une guerre sans foi ni loi qui aura des conséquences que personne n’avait imaginées…

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Des chapeaux de cowboys, des chevaux, un soleil levant et des clans qui s'opposent. Tout y est pour nous offrir une incursion dans l'univers western la saison prochaine!

En plus de Benoît Gouin, Geneviève Rochette, Marianne Fortier, Alexandre Bacon, Émile Ouellette, Marilou Morin, Stéphane Demers, Félix-Antoine Duval, Catherine Paquin-Béchard et Félix-Antoine Bénard, qui formeront le cœur des deux familles au centre de l'intrigue, on retrouvera également Joe Bocan, Marilou Forgues, Stéphane Jacques, Jean-Moïse Martin, Chanel Mings, Hubert Proulx et Olivier Renaud.

Serez-vous au rendez-vous?

C'est à ne pas manquer dès le 7 janvier à 20 h à TVA et sur illico+.