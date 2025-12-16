TVA vise dans le mille avec sa nouveauté Indomptables

Dès le mois de janvier, TVA espère vous séduire avec sa nouvelle série annuelle, qui plonge dans l'univers country. C'est une équipe presque entièrement féminine qui a oeuvré derrière la caméra pour vous offrir Indomptables cet hiver, une proposition qui vise dans le mille et qui risque de rallier de nombreux aspirants cowboys devant les écrans le mercredi soir.

On y fait la connaissance de deux familles influentes de la région fictive de St-Aubertin, qui scelleront leur destin alors qu'une entente historique est sur le point de se conclure. D'un côté, la prospère famille de Philippe Richer, dont la meunerie et les écuries ont fait la bonne réputation. De l'autre, Michel Martineau et son clan beaucoup moins respectable, des producteurs agricoles mal-aimés de la communauté. Lorsqu'un fantôme du passé refait surface, des comptes devront se rendre. Les tensions ne sont pas prêtes de s'éteindre, d'autant plus que tout ce beau monde semble avoir de petits secrets plus ou moins glorieux derrière le bolo.

C'est dans ce contexte qu'on découvre une distribution toute étoile, astucieusement choisie pour porter cette histoire. Benoît Gouin a certainement la prestance et le look pour interpréter un chef de clan distingué, alors que Stéphane Demers se métamorphose encore pour nous faire croire, sans peine, à son personnage rustre et colérique. Ensemble, ils forment un duo de choc!

Autour d'eux évoluent plusieurs formidables comédiennes et comédiens, certains connus, d'autres moins. On pense évidemment à Olivier Renaud (voir sa photo ici), un artiste au parcours éclaté, qui atterrit dans nos écrans pour notre plus grand bonheur, avec son charisme foudroyant. Il en fera tourner des têtes avec son cowboy mystérieux. Marilou Morin porte sur ses épaules une large part de l'intrigue, qui nous sera dévoilée au fil des 13 premiers épisodes offerts cet hiver. Elle a certainement le talent pour le faire!

Geneviève Rochette, Marianne Fortier, Félix-Antoine Duval, Alexandre Bacon, Émile Ouellette, Chanel Mings, Joe Bocan et plusieurs autres montent aussi en selle pour ce premier tour de piste, filmé dans la région de Carignan, en banlieue de Montréal.

Les deux premiers épisodes, que nous avons eu le plaisir de visionner en primeur, mettent intelligemment la table pour ce qui s'annonce comme un duel à finir. En dépit des nombreux personnages dans le portrait, les autrices Mireille Mayrand-Fiset et Sylvie Bouchard réussissent à ériger rapidement les fondations et nous accrocher avec leur lasso, contrecarrant d'emblée les plans de tous ceux et celles qui auraient envie de dire que « ça n'avance pas assez vite ». Dans Indomptables, l'histoire avance au gros galop et c'est tant mieux! Le tout est joliment mis en images par les réalisatrices Brigitte Couture et Sandra Coppola, qui arrivent à sublimer autant le jeu des acteurs que la nature qui les entoure. Une trame sonore québécoise comptant notamment des titres de Richard Desjardins, Francine Raymond et Beyries enjolive le tout.

Avec Indomptables, TVA, Encore Productions et Déferlantes relèvent la barre de la série annuelle pour l'amener à un autre niveau de crédibilité. Espérons maintenant que les qualités qui caractérisent les premiers épisodes se répercutent sur l'ensemble de la saison. Souhaitons également que la diffusion d'Indomptables à TVA ressemble davantage à une longue promenade au trot qu'à un gros galop trop court, afin d'éviter d'autres déceptions comme les finales précipitées d'Hôtel et Sorcières.

Le premier épisode d'Indomptables débute au retour des Fêtes, le mercredi 7 janvier, à 20 h, à TVA et sera disponible dès le lendemain sur illico+.

Voyez ci-dessous nos photos des artistes lors du visionnement de presse de la série.