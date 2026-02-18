L'autrice d'Indomptables répond à la question que tous les téléspectateurs se posent

Avec la série Indomptables, TVA nous promettait un duel à finir entre les patriarches de deux familles influentes d'un petit patelin. Or, depuis le début de la saison, l'un des deux hommes est entre la vie et la mort.

En effet, dès les premiers épisodes, le personnage de Michel Martineau, joué par Stéphane Demers, est tombé dans le coma après une intervention médicale qui a été nécessaire après une attaque. Depuis, il est complètement absent de l'intrigue, alors que ses trois enfants sont déchirés par des tensions importantes en lien avec l'acquisition de la meunerie et d'autres choix peu judicieux.

Ce faisant, le duel qu'on espérait voir se fait attendre. Évidemment, les téléspectateurs se demandent ce qu'il en est...

Le journaliste Hugo Dumas de La Presse a posé la question à l'autrice Mireille Mayrand-Fiset, qui a bien voulu lui donner quelques précisions à ce sujet. On peut donc dire dans son article : « Foudroyé par une crise cardiaque puis une hémorragie cérébrale en début d’année, Michel Martineau restera dans le coma encore un bout de temps. Le temps que son aîné Sébastien (Félix-Antoine Duval) et sa cadette Jessica (Catherine Paquin-Béchard) s’arrachent tous les cheveux sous leurs casquettes. »

Il faudra donc être encore patients! L'autrice ajoute au sujet de cette fratrie : « Sébastien et Jessica se battent pour l’attention de leur père Michel. Sébastien, c’est le golden boy, tandis que Jessica passe toujours en deuxième. Jessica est impulsive, avec un côté clinquant, mais elle a du cœur et de la vision. »

Ce mercredi, vous verrez les plans de Jessica et Louis Martineau, avec le petit caïd David Beaufort, prendre une tournure inquiétante. Plus encore, Julie se retrouve dans le tourbillon du plan qu'elle tente d'échafauder pour se venger. Enfin, le triangle amoureux entre Samuelle, Sébastien et Ryan se confirmera davantage, au grand dam du fils Martineau qui n'aimera pas la position dans laquelle il se retrouve.

C'est à voir les mercredis à 20 h sur les ondes de TVA.