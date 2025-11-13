Inquiétante Dérive : Jean-Philippe Perras dans tous ses états

Avec le premier lit de neige de la saison arrive sur nos écrans une nouveauté qui pourrait en intéresser plus d'un, le suspense Dérive que propose Crave à compter d'aujourd'hui. Dans cette proposition, on retrouve le comédien Jean-Philippe Perras qui se métamorphose à nouveau, cette fois pour nous parler de terreurs nocturnes, un trouble du sommeil dont est affligé son personnage. Plutôt intrigant!

Dans Dérive, on fait la rencontre de Daniel Major, un pianiste prodige, qui se retrouve, du jour au lendemain, incapable de jouer après avoir été frappé de stupeur en plein concert. Pour guérir, il entreprendra une thérapie, dans laquelle il apprendra que son trouble du sommeil est sans doute lié à un traumatisme latent, vécu dans sa tendre enfance, et qui provoque son blocage. Sa quête de vérité ne se fera pas sans heurts, lorsque Daniel sera confronté à une révélation des plus troublantes qui le mettra face à un dilemme moral déchirant…

Avec cette nouvelle création, l'autrice Julie Hivon a confectionné un suspense intrigant, prenant, souvent inquiétant, qui s'adresse à un public averti. En effet, lorsque le protagoniste tombe dans ses phases de sommeil agité, l'oeuvre, réalisée par le talentueux réalisateur Patrice Sauvé, verse pratiquement dans l'horreur, tandis qu'on nous présente des images assez troublantes qui frappent l'imaginaire. Daniel Major est hanté par ce qu'il aurait pu faire dans le passé et il est visiblement terrassé par un traumatisme d'enfance dont il ne se souvient pas. Ses parents semblent vouloir lui cacher la vérité. De quoi s'agit-il? Une fois le périple entamé, vous voudrez absolument découvrir la vérité.

Dans ce contexte, le talentueux comédien Jean-Philippe Perras fait à nouveau la démonstration de ses talents, se métamorphosant tel un caméléon pour devenir ce pianiste à la trajectoire obscurcie. Celui-ci n'a pas eu la tâche facile, en se commettant corps et âme pour donner vie aux peurs de son personnage, qu'il vit très intensément. Dans les séquences cauchemardesques de somnambulisme, Perras se démarque en jouant les deux visions; celle de son protagoniste et celle du regard extérieur. À ses côtés, on retrouve de merveilleux comédiens, qui ont aussi accepté de se consacrer entièrement à cet univers inquiétant, qu'on pense à Marie-Thérèse Fortin, Macha Grenon, Benoît Gouin, Sophie Cadieux, Xavier Huard et Catherine Souffront.

Dérive arrive à générer ce sentiment d'étrangeté, si caractéristique des oeuvres horrifiques, et nous entraîne sur un territoire moins connu et fascinant. Un changement de ton qui nous plaît bien. Tout le monde semble avoir un secret bien gardé dans ce thriller psychologique à mettre à votre agenda, si ce n'est que pour voir Jean-Philippe Perras se dépasser encore une fois.

Deux épisodes sont déposés sur la plateforme Crave chaque jeudi à compter de ce 13 novembre.