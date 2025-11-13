Macha Grenon

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2025 - Aujourd'hui
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Prix Gémeaux
2015
Meilleur premier rôle féminin série dramatique saisonnière
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Gala MetroStar
1995
Premier rôle féminin téléroman ou minisérie québécoise
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1993
Comédienne téléroman ou minisérie
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