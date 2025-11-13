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2015
Meilleur premier rôle féminin série dramatique saisonnière
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1995
Premier rôle féminin téléroman ou minisérie québécoise
Scoop
Gala MetroStar
1993
Comédienne téléroman ou minisérie
Scoop

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Dérive
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Inquiétante Dérive : Jean-Philippe Perras dans tous ses états

Thursday, November 13, 2025 10:20 AM
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Thursday, July 10, 2025 8:00 PM
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Tuesday, May 6, 2025 10:30 AM
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Wednesday, July 24, 2024 2:50 PM
Visionnement de presse de L'empereur
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Un nouveau projet télé surprenant pour Macha Grenon

Thursday, August 24, 2023 5:30 AM
Macha Grenon se joint à la 3e saison de la série Marche à l'ombre
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Macha Grenon adopte les cheveux courts et le résultat est superbe!

Tuesday, October 26, 2021 6:13 PM
Les Honorables : Droiture, rigueur, excellence
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Le tournage de la suite des Honorables débute très bientôt

Friday, March 13, 2020 2:16 PM
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