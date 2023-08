Un nouveau projet télé surprenant pour Macha Grenon

Ils se joignent ainsi à une distribution toute étoile composée notamment d’Alex Wolff (Leonard), Thea Sofie Loch Næss (Marianne), Anna Torv (Charmian Clift) et Noah Taylor (George Johnston).

La série, intitulée So Long, Marianne , pourra compter sur le talent de plusieurs acteurs canadiens, dont les Québécois Macha Grenon , Éric Bruneau , le chanteur Patrick Watson et Kim Lévesque-Lizotte .

Crave et NRK proposeront bientôt une série, offerte sur Crave, qui racontera le parcours amoureux de l'auteur-compositeur-interprète Leonard Cohen et sa muse, Marianne Ihlen.

Éric Bruneau prend les traits de Robert Hershorn, un ami de longue date de Cohen, et Kim Lévesque-Lizotte, ceux de Monique Mercure qui croise la route de Marianne lors d’une fête dans la métropole québécoise. Patrick Watson incarne quant à lui un chanteur venu performer sur un toit pour Leonard.

Robin L’Houmeau, Raphael Grosz-Harvey, Miranda Calderon, Tatiana Latreille, Ryan Bommarito, Emily Lê, Frank Fontaine, Megan Jonker, Sonia Berube, Rob Stewart, Chip Chuipka, Howard Bilerman et Avi Bendahan complètent la distribution canadienne.

Campée dans les années 1960, So Long, Marianne raconte l'histoire intime de deux personnes solitaires qui tombent amoureuses à une période de leur vie où elles tentent de comprendre qui elles sont et quelle est leur place dans le monde, tandis que l'une d'elles devient l'un des chanteurs les plus célèbres de tous les temps.

Tout comme dans la vie de Leonard Cohen, la scène montréalaise sera bien présente dans la série. La production s’est récemment rendue dans la métropole où le tournage de la série y prendra fin dans les prochains jours.

Le public de Crave pourra reconnaitre plusieurs lieux emblématiques de Montréal comme l’Université McGill où Cohen a étudié, les restaurants Toqué! et Greenspot ainsi que le pont de la rue Des Seigneurs.

La série comportera huit épisodes. On ne connaît pas encore la date de diffusion.

Voyez des images de la série ci-dessous.