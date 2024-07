L'histoire intime du chanteur et poète canadien Leonard Cohen et de sa muse Marianne Ihlen. Ces deux personnes solitaires tombent amoureuses l'une de l'autre à une période de leur vie où elles tentent de comprendre qui elles sont et quelle est leur place dans le monde, alors que l'une d'elles est en voie de devenir l'un des chanteurs les plus célèbres de tous les temps. Leur histoire se transporte dans le monde entier, d'Oslo à Hydra en passant par New York et Montréal. La plus grande partie de la série de huit épisodes se déroulera sur la pittoresque île grecque d’Hydra, où les deux amoureux ont vécu dans les années 1960. Là-bas, ils se sont joints aux légendaires écrivains australiens Charmian Clift et George Johnston, matriarche et patriarche d'un groupe bohème d'écrivains, d'artistes, de poètes et de marginaux qui explorent un monde nouveau fait d'amour libre, de drogues et de liberté artistique, mais qui doivent aussi composer avec la rivalité et la jalousie qui accompagnent leurs vies intenses et entremêlées. So Long, Marianne est un superbe et émouvant hommage poétique à la vie mettant en lumière les événements qui ont inspiré l'une des chansons les plus célèbres ayant accompagné plusieurs générations.