Éric Bruneau et d'autres Québécois se joignent à une série internationale

L'histoire entre le chanteur et poète canadien Leonard Cohen et la Norvégienne Marianne Ihlen a inspiré l’une de ses chansons les plus célèbres : « So Long, Marianne ».

Presque soixante ans plus tard, des producteurs d'Oslo, de Montréal et d'Athènes ont uni leurs forces pour faire de cette romance improbable une série qui risque elle aussi de marquer l'imaginaire. Dans les faits, il faut dire que leur rencontre fortuite semblait tout droit sortie d'un film...

Ainsi, À Marianne de Léonard (Ou So long, Marianne, en anglais) sera une série nous transportant dans les années 1960, entre les magnifiques décors de l’île d’Hydra en Grèce, de Montréal, de New York et de la Norvège.

Suivant les trajectoires de Leonard et de Marianne dans leur périple en sol européen, deux jeunes en pleine crise identitaire, qui cherchent leur place dans le monde, cette histoire est celle d'amants loin de se douter que l'un d'entre eux ne tardera pas de devenir l'un des chanteurs-poètes le plus réputés de tous les temps.

Avec de tels paysages comme décor et l'œil du Québécois Ronald Plante comme directeur photo, on s'attend à des images saisissantes. On promet de se tenir loin du « typique biopic ».

D'ailleurs, plusieurs talents québécois seront à l'honneur dans cette nouvelle création originale. On compte la participation de Macha Grenon (qui interprétera la mère de Leonard) et des comédiens Éric Bruneau et de sa conjointe, la scénariste et chroniqueuse Kim Lévesque-Lizotte, ainsi que Robin L’Houmeau (que vous avez pu voir, entre autres, dans STAT).

La co-production internationale a également sollicité le talent de l'auteur-compositeur-interprète Patrick Watson, qui, en plus de contribuer à la création de la trame musicale, compléterait la distribution québécoise de la série, une participation étonnante, mais très appréciée! Du côté de ses mélodies, on ne s'attend donc à rien de moins que des pistes émouvantes et très cinématiques pour accompagner les images. Ça place la barre très haute!

Hors nos talents locaux, ce seront Alex Wolff (A Quiet Place : Day One, Oppenheimer) et Thea Sofie Loch Næss (The Last Kingdom, Delete Me) qui tiendront les rôles principaux. Sont aussi confirmées les participations de Peter Stormare (Fargo, The Big Lebowski), Anna Torv (The Newsreader, The Last of Us) et Noah Taylor (Peaky Blinders, Game of Thrones).

La sortie des huit épisodes, en version française et en version anglaise, est prévue le 27 septembre prochain sur Crave, soit quelques jours après que Leonard Cohen aurait fêté son 90e anniversaire.