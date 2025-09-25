Benoît Gouin foule un tapis rouge avec son amoureuse pour une rare fois

Lors de la première de la pièce Québec-Montréal ce mercredi, plusieurs artistes ont foulé le tapis rouge installé à l'entrée du Théâtre Maisonneuve.

Benoît Gouin, l'interprète du désormais célèbre Michel Gauvin/Mike Gauvin original, était présent.

Il était accompagné de son amoureuse, l'autrice et traductrice égypto-canadienne Maryse Warda.



Ce n'est pas le seul membre de la distribution originale de la comédie de Ricardo Trogi à avoir assisté à la représentation médiatique. Patrice Robitaille était également présent en compagnie de sa conjointe.

