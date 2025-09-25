Accueil
Benoît Gouin foule un tapis rouge avec son amoureuse pour une rare fois

Son amoureuse est traductrice.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lors de la première de la pièce Québec-Montréal ce mercredi, plusieurs artistes ont foulé le tapis rouge installé à l'entrée du Théâtre Maisonneuve.

Benoît Gouin, l'interprète du désormais célèbre Michel Gauvin/Mike Gauvin original, était présent.

Il était accompagné de son amoureuse, l'autrice et traductrice égypto-canadienne Maryse Warda.

Ce n'est pas le seul membre de la distribution originale de la comédie de Ricardo Trogi à avoir assisté à la représentation médiatique. Patrice Robitaille était également présent en compagnie de sa conjointe. Voyez une photo des tourtereaux qui posent rarement pour les caméras ici.

Lisez ici nos impressions de l'adaptation scénique de Québec-Montréal.

