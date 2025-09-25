Accueil
Patrice Robitaille pose pour une rare fois avec sa conjointe

Ils sont très mignons!

Image de l'article Patrice Robitaille pose pour une rare fois avec sa conjointe
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mercredi soir avait lieu, au Théâtre Maisonneuve, la première de la pièce Québec-Montréal.

Plusieurs acteurs issus du film original étaient présents, dont Pierre-François Legendre, qui assure la mise en scène, et Patrice Robitaille.

Ce dernier a d'ailleurs posé avec sa conjointe, Audrey. Elle n'évolue pas dans le monde artistique, elle est orthodontiste.

Les amoureux forment un couple depuis plus de 12 ans et ont deux filles ensemble.

Voyez la photo du couple au bas de l'article.

On peut voir Patrice actuellement dans la quotidienne Antigang.

La pièce Québec-Montréal est présentée à Montréal jusqu'au 28 septembre. La tournée reprendra ensuite en janvier prochain à L'Assomption, Brossard, Québec, Gatineau, Drummondville et plus. Consultez le calendrier complet ici.

Photo de Patrice Robitaille
Patrice Robitaille

