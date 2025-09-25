Patrice Robitaille pose pour une rare fois avec sa conjointe

Mercredi soir avait lieu, au Théâtre Maisonneuve, la première de la pièce Québec-Montréal.

Plusieurs acteurs issus du film original étaient présents, dont Pierre-François Legendre, qui assure la mise en scène, et Patrice Robitaille.

Ce dernier a d'ailleurs posé avec sa conjointe, Audrey. Elle n'évolue pas dans le monde artistique, elle est orthodontiste.

Les amoureux forment un couple depuis plus de 12 ans et ont deux filles ensemble.

On peut voir Patrice actuellement dans la quotidienne Antigang.

La pièce Québec-Montréal est présentée à Montréal jusqu'au 28 septembre. La tournée reprendra ensuite en janvier prochain à L'Assomption, Brossard, Québec, Gatineau, Drummondville et plus. Consultez le calendrier complet ici.