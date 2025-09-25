Québec-Montréal sur scène : Une mise en scène inventive au service de ce classique québécois

Ce jeudi, les médias et artistes d'ici étaient conviés au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, afin de découvrir l'adaptation sur scène du film culte Québec-Montréal. Tout le gratin s'était déplacé pour voir cette nouvelle itération, dans laquelle une jeune distribution reprend l'histoire proposée en 2002 par Ricardo Trogi, Jean-Philippe Pearson et Patrice Robitaille. Encore une fois, les relations amoureuses se retrouvent sous la loupe, avec ce chassé-croisé de discussions, sur l'autoroute 20 entre Québec et Montréal.

Sur ces 250 km d'asphalte, sept voyageurs dans la trentaine, qui ont tous la même destination, échangent leurs points de vue sur les relations amoureuses et débattent de questions diverses sur l'existence, parfois avec humour, toujours avec complexité et non-dits. Si l'horizon semble lumineux au départ, l'arrivée s'avérera brutale.

C'est à un membre de l'équipe originale, Pierre-François Legendre, qu'a été confiée la délicate tâche de mettre en scène cette adaptation. Le travail est plus complexe qu'il n'y paraît, si on veut garder l'esprit des différents huis clos, tout en ne perdant rien du rythme de l'oeuvre originale. Le metteur en scène y est arrivé avec brio, avec une proposition inventive, misant sur une plateforme pivotante centrale, surmontée d'un écran, sur laquelle se passe toute l'action.

Autour de celle-ci, on retrouve des châssis de voiture, à l'intérieur desquels prennent place les différentes histoires. Le metteur en scène a même poussé l'audace jusqu'à intégrer quelques chorégraphies dansées, qui donnent du relief à la pièce. L'intervention calculée des techniciens sur la scène s'avère aussi une belle idée, qui fait rire.

C'est dans ce contexte que l'on renoue avec plusieurs de nos talentueux jeunes acteurs, Pier-Luc Funk, Simon Pigeon, Antoine Pilon, Mickaël Gouin, Charlotte Aubin, Catherine Brunet, Louis Carrière et Patrick Emmanuel Abellard, qui font revivre devant nos yeux ces personnages cultes, dont les dialogues résonnent encore après toutes ces années. Chacun s'est affairé à donner sa couleur à son personnage, tout en conservant la musicalité formidable des répliques d'origine. La magie opère! Impossible de ne pas craquer en entendant parler de l'indien, de « Michel Gauvin, Mike Gauvin », ou du récit de ce threesome assez olé olé merci. En ce sens, on doit remettre la palme à Pier-Luc Funk, Simon Pigeon et Antoine Pilon, qui touche la cible à tous coups.

Relations brisées, malaises et fous rires se côtoient dans cette nouvelle proposition, qui atteint son but de faire découvrir cette histoire à une nouvelle génération. On ne voit pas de raison de s'en priver, d'autant plus que les sujets abordés sont toujours autant d'actualité en 2025.

Voyez nos photos du spectacle ci-dessous.

La pièce Québec-Montréal est présentée à Montréal jusqu'au 28 septembre. La tournée reprendra ensuite en janvier prochain à L'Assomption, Brossard, Québec, Gatineau, Drummondville et plus. Consultez le calendrier complet ici.