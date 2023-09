Vous pourrez voir Antoine Bertrand dans ce nouveau projet

Depuis Boomerang et Les pays d'en haut, le comédien Antoine Bertrand s'est fait plutôt discret dans notre petite lucarne. Au cinéma, nous l'avons vu dans des productions entièrement québécoises en 2021 dans Au revoir le bonheur puis en 2022 dans Les 12 travaux d'Imelda.

Depuis, il partage son temps entre le Québec et la France, où il jouit aussi d'une belle popularité.

Évidemment, nous avons voulu prendre de ses nouvelles, lorsque nous l'avons croisé sur le tapis rouge des Gémeaux 2023, où il accompagnait sa magnifique conjointe, Catherine-Anne Toupin. Les amoureux ont d'ailleurs fait partie de notre galerie des plus beaux couples de la soirée.

« Je suis un paresseux, je l'ai toujours dit, donc le rythme des productions de cinéma me plait plus », indique d'emblée l'acteur.

Toujours aussi attachant et authentique, Antoine Bertrand nous confirme un projet bien intéressant à son horaire. Le tournage de son nouveau film commencera la semaine prochaine.

ll s'agit d'une reprise du Conte pour tous Bach et Bottine, qui s'intitulera Mlle Bottine : « Le scénario est formidable et on commence là », lance-t-il, enjoué.

Les détails se font minces quant à ce remake, mais nous savons que la trame narrative originale devrait être respectée.

Dans le film de 1986, on faisait la connaissance de Fanny (Mahée Paiement), une malicieuse petite fille de onze ans forcée d'aller vivre chez son oncle Jean-Claude, un passionné de musique et un célibataire endurci. Sa moufette Bottine l'accompagnait dans ce périple où les défis se faisaient nombreux.

Pour le moment, on ne connait pas la date de sortie sur nos écrans.

Ce nouveau film s'inscrit dans le retour des Contes pour tous sur nos écrans. Nous avons déjà eu droit, en 2023, à l'excellent Coco ferme.

Entre les tournages, Antoine Bertrand chérit son temps en campagne, comme il nous l'indique, sourire aux lèvres : « Je suis au chalet, à m'occuper du bois et du terrain. Mais je m'occupe aussi beaucoup de ma femme qui, elle, travaille comme une forcenée. Il faut la nourrir, il faut l'hydrater, il faut s'assurer que le PH est équilibré (rires). Elle travaille vraiment plus que moi. »

De son côté, Catherine-Anne Toupin lancera son film, La meute, une adaptation cinématographique de sa pièce de théâtre éponyme, le 14 février 2024. Il s'agit d'une date de sortie audacieuse pour ce suspense psychologique : « On voulait empêcher les gens d'aller voir une petite bluette au cinéma et de plutôt aller voir une histoire à la fois dark, drôle, troublante sur des relations un peu tordues homme-femme », lance l'autrice.