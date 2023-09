Les pays d'en haut

L'histoire nous replonge à la fin du XIXe siècle, dans cette période historique du peuplement et du développement de ces contrées du Nord. La série dramatique évoque les défis de la colonisation de ce «Far West» québécois en abordant, sans compromis, les manigances de Séraphin, les efforts incessants de colonisation du curé Labelle, les enjeux politiques et le rôle de l’Église, le destin imprévisible de personnages hauts en couleurs, dont le trio passionnel formé par Séraphin, Alexis et Donalda. Inspirée de l'oeuvre de Claude-Henri Grignon.