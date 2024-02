À la suite de la faillite de leur resto (il en était le chef et elle l’administratrice), Karine et Patrick se retrouvent à la rue. Ils n’ont d’autres choix que de retourner vivre « temporairement » chez les parents de Karine, dans le sous-sol de leur bungalow, juste le temps qu’ils se refassent… ce qui pourrait être plus long que prévu!