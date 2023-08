Suite à un grave accident, Charlie décide de retourner à son camp d’équitation afin de retrouver son complice Orion. À sa grande surprise, Orion ne peut plus compétitionner et a été isolé dans une section de l’écurie. Elle est alors loin de se douter qu’elle s’apprête à vivre une expérience qui la poussera à transcender ses appréhensions et à s’imprégner du vrai sens des mots courage, passion et amitié. La quête de Charlie sera aussi bousculée par ses amis cavaliers. Ces derniers seront confrontés, l’un après l’autre, à leur peur viscérale, leur faille la plus intime. Ils apprendront à se dépasser, à s’accepter, mais aussi à apprivoiser leurs limites. Heureusement, Marie, propriétaire du centre équestre, invitera Robin, un mystérieux entraîneur aux méthodes peu conventionnelles, à venir les soutenir dans ce cheminement. Pendant six semaines, le groupe s’entraîne sans relâche au Centre équestre Les Cavaliers pour la finale interrégionale. Au camp, on y dort, on y mange, on s’y chicane et on s’y amuse, loin du regard des parents. De l’arrivée au camp à la compétition finale, Charlie et ses amis cavaliers livrent une panoplie d’émotions en toute authenticité dans un univers fascinant : celui du monde équestre avec la nature en avant-plan.