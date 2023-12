Découvrez les 15 plus belles robes du Gala Québec Cinéma 2023

Ce dimanche soir dans les Studios Grandé de Montréal se tenait la 25e édition du Gala Québec Cinéma.

D'innombrables nommé.e.s (découvrez la liste complète des nominations sur notre site partenaire ici) et vedettes de l'industrie ont défilé sur le tapis rouge.

Tous avaient enfilé leurs plus beaux atours pour célébrer la richesse de notre septième art.

Si les hommes étaient très chics, ce sont les femmes qui ont volé la vedette grâce à des robes et tenues somptueuses. Les couleurs à la mode cette année sont définitivement le noir (un classique incontournable) et le rose.

D'abord, l'autrice India Desjardins, qui représentait le film 23 décembre, brillait de mille feux dans une robe à paillettes. Elle était accompagnée de son conjoint Olivier Bernard.

Katherine Levac, qu'on a pu voir dans https://www.cinoche.com/films/niagara-2020 de Guillaume Lambert, était spectaculaire dans un ensemble une pièce noir. Les actrices Juliette Gariépy et Laurie Babin (qui a d'ailleurs reçu le premier trophée de la soirée) du film Les Chambres rouges avaient enfilé de magnifiques robes noires.

Fabiola Aladin, nommée dans la catégorie Révélation de l'année, a fait tourner les têtes dans une robe rose scintillante, alors que Christine Beaulieu portait, elle, portait un pantalon-cigarette noir très chic. La comédienne et conjointe de Roy Dupuis, qu'on a pu voir dans pas moins de sept films dans les deux dernières années, était accompagnée sur le tapis rouge par l'acteur innu Jean-Luc Kanapé. Ce dernier était de la distribution de Nouveau-Québec avec Christine Beaulieu.

Accompagnée par Antoine Bertrand, la petite Marguerite Laurence, qui jouera le premier rôle féminin dans le film Mlle Bottine, a mis de la joie sur le tapis rouge grâce à sa robe multicolore. Julie Le Breton, toute de mauve vêtue, était également ravissante.

Kelly Depeault, Mitsou, Audrey Roger, Virginie Fortin (qui a récemment donné naissance à son premier enfant), Catherine Souffront et Naadei Lyonnais figurent également dans notre palmarès mode de cette soirée du cinéma.

Découvrez les 15 plus belles robes et tenues féminines de la soirée au bas de l'article. Laquelle est votre préférée?

À noter que c'est le film Viking de Stéphane Lafleur qui avait récolté le plus de nominations cette année avec pas moins de 18 citations, dont Meilleur film et Meilleure réalisation. La comédie satirique Babysitter de Monia Chokri avait 14 nominations et le suspense psychologique Les chambres rouges de Pascal Plante a été cité 13 fois.