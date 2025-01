Visite de plateau : Vincent Graton et Éric Bruneau dans une nouvelle fiction

Ce jeudi, les médias étaient conviés sur le plateau de la nouvelle série Emprises, dont la mise en ligne est prévue pour la saison printemps-été 2025.

Dans celle-ci, les téléspectatrices et téléspectateurs assisteront à la quête d'une femme dont le mari et le fils ont disparu.

Plus précisément dans Emprises, Raphaëlle Bayard est plongée dans une quête haletante pour retrouver son conjoint et son fils et tente de comprendre ce qui s’est vraiment passé. Tandis qu’elle cherche à décoder les motifs de leur disparition, elle doit aussi gérer les multiples conséquences publiques de ce drame pourtant privé, auquel nul n'est à l'abri.

Le rôle principal est tenu par Marilyn Castonguay, qui nous a éblouis récemment dans le triptyque C'est comme ça que je t'aime.

À ses côtés, on verra une distribution chevronnée dans laquelle on retrouve Éric Bruneau, Vincent Graton, Jean-Moïse Martin, Sam-Éloi Girard, Dominick Rustam, Parfaite Ségolène Moussouanga et Madeleine Péloquin notamment.

Voyez nos photos prises sur le plateau de tournage ci-dessous.

La série de Duo productions est écrite par François Pagé (Classé Secret, Piégés) et réalisée par Yannick Savard.

Emprises compte 10 épisodes de 60 minutes dont la mise en ligne est prévue pour la saison printemps-été 2025 d’ICI TOU.TV EXTRA.