Découvrez la bande-annonce du nouveau Conte pour tous : Ma Belle-mère est une sorcière

Attraction, La Fête et TVA Films dévoilent aujourd'hui les premières images du film Ma belle-mère est une sorcière, le prochain film de la célèbre franchise des Contes pour tous.

Pour l'occasion, la comédienne Marilyn Castonguay, qu'on peut voir dans la série Emprises sur L'Extra d'ICI Tou.tv, se métamorphose complètement, tout comme le comédien Pierre-Yves Cardinal qui joue à ses côtés.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Réalisé par Joëlle Desjardins Paquette et scénarisé par Dominic James et Christine Doyon, le long métrage met également en vedette Juliette Aubé, Marc-André Leclair, Etienne Cardin, Mali Corbeil Gauvreau, Lily Thibeault, Rémi Prévost et Anaïs Céus.

Le synopsis va comme suit : Après la séparation de ses parents, Margot, une préadolescente marginale, se donne comme défi de réunir sa famille. Un jour, en rentrant de l’école, elle découvre avec stupeur qu'une inconnue a emménagé chez elle et semble avoir ensorcelé son père. Margot, de plus en plus troublée par les phénomènes inexplicables entourant cette étrange belle-mère, est convaincue qu'elle a affaire à une véritable sorcière maléfique. Déterminée à sauver sa famille, Margot fait appel à Madame Dalloway, une soi-disant spécialiste de l’occulte, espérant qu’elle pourra l'aider à se débarrasser de l'intruse qui a pris sa famille en otage.

Ma belle-mère est une sorcière prendra l'affiche partout au Québec le 10 octobre prochain.