Marilyn Castonguay foule un tapis rouge en compagnie de son amoureux connu

C'était soir de fête hier à la Place des Arts, alors qu'avait lieu la première médiatique du formidable film Mlle Bottine.

Pour l'occasion, tous les artistes qui composent la distribution du film étaient réunis, à commencer par Marguerite Laurence et Antoine Bertrand qui y tiennent la vedette.

À leur côté, on retrouvait la comédienne Marilyn Castonguay, qui interprète un rôle plutôt charmant dans le long métrage. Elle arborait d'ailleurs un nouveau look hier soir, avec une magnifique chevelure rousse.

Pour l'occasion, celle-ci était accompagnée de son conjoint connu, l'auteur et réalisateur Jean-François Rivard (voir sa photo ici), qui nous a notamment donné les séries Les invincibles et Série noire.

Leurs enfants les accompagnaient également.

Voyez le portrait de famille ci-dessous.

Dans Mlle Bottine, Philippe, un compositeur d'opéra en panne d'inspiration, se voit forcé d'héberger sa nièce Simone, une orpheline rebelle et excentrique dont la meilleure amie est une moufette. Malgré leurs personnalités diamétralement opposées, Philippe et Simone découvrent rapidement qu'ils pourraient avoir besoin l'un de l'autre plus qu'ils ne l'auraient initialement cru.

Le long métrage, écrit par Dominic James d'après le film original Bach et Bottine écrit par Bernadette Renaud, est réalisé par Yan Lanouette Turgeon.

Mlle Bottine prendra l'affiche en salles, partout au Québec, à compter du 29 novembre prochain. À voir!

Voyez toutes nos photos prises sur le tapis rouge juste ici.