Photos : La jeune Marguerite Laurence brille sur le tapis rouge de Mlle Bottine

Ce lundi soir avait lieu la grande première médiatique du film Mlle Bottine, à la Place des Arts de Montréal.

Pour l'occasion, le somptueux tapis rouge avait été déroulé pour recevoir la distribution du film, ainsi que de nombreux invités de marque.

C'est là que nous avons pu croiser la jeune vedette du film, Marguerite Laurence, qui n'a pas fini de nous éblouir, si l'on se fie à cette première performance extraordinaire. La jeune femme portait une magnifique robe vaporeuse d'un blanc cassé.

Elle était accompagnée, pour l'occasion, de sa maman, une artiste bien connue.

Voyez le duo mère-fille dans les photos ci-dessous.

Le comédien Antoine Bertrand, qui tient également la vedette du film, était aussi présent, accompagné de sa tendre moitié, qui avait chanté pour lui à En direct de l'univers samedi.

Une idole québécoise, qui a aussi fait une performance nostalgique au En direct de l'univers du comédien, a fait une apparition sur le tapis rouge.

Parmi les autres invités, on note Hélène Bourgeois Leclerc, Ingrid Falaise, Joey Bélanger, Dumas, Bryan Audet et plusieurs autres.

Dans Mlle Bottine, Philippe, un compositeur d'opéra en panne d'inspiration, se voit forcé d'héberger sa nièce Simone, une orpheline rebelle et excentrique dont la meilleure amie est une moufette. Malgré leurs personnalités diamétralement opposées, Philippe et Simone découvrent rapidement qu'ils pourraient avoir besoin l'un de l'autre plus qu'ils ne l'auraient initialement cru.

Le long métrage, écrit par Dominic James d'après le film original Bach et Bottine écrit par Bernadette Renaud, est réalisé par Yan Lanouette Turgeon.

Mlle Bottine prendra l'affiche en salles, partout au Québec, à compter du 29 novembre prochain. C'est vraiment à voir, fiez-vous sur nous!