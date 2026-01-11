Accueil
Une comédienne lumineuse samedi prochain à En direct de l'univers

Elle a interprété un personnage marquant de notre télé des dernières années.

En direct de l'univers
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Samedi prochain, à En direct de l'univers, France Beaudoin recevra l'interprète d'Huguette Delisle dans C'est comme ça que je t'aime, Marilyn Castonguay [photos ici].

On a beaucoup vu la comédienne sur nos écrans ces dernières années, entre autres dans L'Échappée, Anna et Arnaud, Bête noire puis Le pacte. Elle tient aussi la vedette de la série Emprises, diffusée les lundis soirs sur les ondes de TVA.

Depuis L'affaire Dumont en 2012, elle a joué au cinéma dans de nombreux films, dont Ça sent la coupe, Jusqu'au déclin, La petite et le vieux, Mlle Bottine et, tout récemment, Ma belle-mère est une sorcière.

On peut s'imaginer que certains de ses collègues viendront la surprendre sur le plateau d'En direct de l'univers, à commencer par François Létourneau, l'interprète de son mari et l'auteur de C'est comme ça que je t'aime.

Son conjoint connu et leurs enfants, que vous pouvez voir ici, risquent aussi d'être de la partie.

Ne manquez pas le En direct de l'univers de Marilyn Castonguay, le samedi 17 janvier à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

