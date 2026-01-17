Le fils de Marilyn Castonguay fait une rare apparition télévisée à En direct de l'univers

Ce samedi, après un retour triomphal la semaine dernière, France Beaudoin et son équipe conviaient les téléspectateurs à une autre célébration de l'univers musical d'une personnalité bien de chez nous, la comédienne Marilyn Castonguay.

Si celle-ci nous a habitué avec des rôles aussi renversants que marquants dans notre télé, on peut dire que la soirée a été à l'honneur de sa carrière : tout feu, tout flamme! En effet, dès le numéro d'ouverture, le studio pétaradait dans tous les sens, avec des artifices sur « Awikatchikaën » des Cowboys Fringants, « Heartbreaker » par Jonas Tomalty ou encore « Born This Way » par Véronique Claveau.

Quand le violoniste Ashley MacIsaac, le fantasme absolu de Marilyn, est arrivé sur la scène du variété hebdomadaire, la réaction de la principale intéressée a valu son pesant d'or. Cependant, celle-ci était loin de se douter de la surprise qui l'attendait, peu de temps après, quand Martin Fontaine, le personnificateur d'Elvis par excellence, est débarqué avec sa version de « The Wonder of You » du célèbre crooner. Il s'agit de la chanson avec laquelle son conjoint, le réalisateur Jean-François Rivard, s'est servi pour la charmer, au tout début de leur relation.

Il n'en fallait pas plus pour que celui avec qui elle partage sa vie se joigne aux festivités, habillé comme Elvis. Puis, l'émotion a pour ainsi dite atteint son apogée quand le fils du couple, le jeune Laurence, leur Elvis de la relève, est arrivé sur le plateau, en glissant sur les genoux, avant de rejoindre sa maman près du fauteuil pivotant.

Voyez une photo en bas de cet article.

Un moment tout doux qui nous aura arraché quelques larmes et qui nous confirme à nouveau le pouvoir rassembleur de l'émission de France Beaudoin.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.