Cette tête d'affiche d'Indéfendable aura droit à son En direct de l'univers l'an prochain

Nous avons récemment eu la chance de nous entretenir avec l'animatrice et productrice d'En direct de l'univers, France Beaudoin.

Celle-ci nous a révélé l'identité de la première invitée de l'année (découvrez-la ici), ainsi que trois autres gros noms qui auront la chance de vivre leur hommage en chansons au début de 2026.

Alors que celui-ci a souvent visité le plateau pour chanter pour des invités, Paul Daraîche aura enfin droit à son univers. On peut s'attendre à la participation de ses quatre enfants, Mathieu, Katia, Émilie et Dan, et de sa conjointe, Johanne.

La comédienne Marilyn Castonguay, l'interprète d'Huguette Delisle dans C'est comme ça que je t'aime, sera aussi l'une des invitées de France Beaudoin en début d'année.

Puis, le dernier nom que l'animatrice nous a révélé est celui de Michel Laperrière, qui interprète le populaire Me Lapointe dans Indéfendable. On peut s'attendre à ce que plusieurs de ses collègues de la quotidienne, dont Sébastien Delorme et Mathieu Baron, viennent lui chanter la pomme. Son amoureuse bien connue des téléspectateurs risque aussi de prendre part à la fête.

La suite de la 17e saison d'En direct de l'univers sera diffusée dès le 10 janvier à 19 h.