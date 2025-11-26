Découvrez la première invitée de l'année 2026 d'En direct de l'univers

Alors que la saison d'En direct de l'univers s'achève à peine, on pense déjà avec bonheur à son retour en janvier.

Nous avons eu la chance de discuter avec France Beaudoin lors du visionnement de presse de son excellent documentaire J’ai souvenir encore sur le pouvoir de la musique sur la maladie d'Alzheimer et nous en avons profité pour lui demander de nous révéler quelques noms d'invités que nous pourrons voir sur le fauteuil d'En direct de l'univers l'hiver prochain.

D'abord, elle nous indique que c'est la figure emblématique du groupe Les Cowboys fringants, Marie-Annick Lépine, qui ouvrira la saison.

La chanteuse et violoniste visitera le plateau le samedi 10 janvier à 19 h.

Si Marie-Annick n'a jamais chanté à l'émission, les chansons des Cowboys fringants ont été jouées à maintes reprises pour les différents invités au fil des ans.

On se rappellera que, lors du décès de Karl Tremblay, l'équipe d'En direct de l'univers avait proposé un numéro spécial diffusé sur le web. Puis, à En direct du Jour de l'an 2023, Richard Séguin avait interprété « Sur mon épaule », un moment très manquant de cette édition de la revue musicale de fin d'année.