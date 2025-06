Emprises : Un drame familial sur fond d'écoterrorisme

Avec la chaleur s'amène sur nos écrans une nouveauté qui vous plongera dans une suspense prenant, dans lequel on tentera de comprendre ce qui a mené à la disparition d'un père et son fils. Avec Emprises, nouvelle minisérie qui débarque sur l'Extra d'ICI Tou.tv ce jeudi, l'auteur François Pagé (Après, Classé secret) nous transporte dans un drame familial, dans lequel une femme tentera de comprendre à tout prix ce qui a poussé son conjoint et son beau-fils à prendre la fuite. Sont-ils morts? Sont-ils cachés? Pourquoi ont-ils choisi de disparaître en ne laissant que peu de traces derrière eux? Quelles sont leurs motivations? Voilà l'intrigue qui vous tiendra en haleine pendant 10 épisodes.

Il n'est pas question ici d'un enlèvement, comme nous avons pu en voir dans d'autres séries, dont la récente Bête noire dans laquelle Marilyn Castonguay jouait justement le rôle de la mère éplorée. Au terme des deux premiers épisodes, que nous avons pu visionner en primeur, on comprend que le père et le fils, qui ont disparu, sont impliqués dans une histoire aux multiples ramifications, entre complotisme et écoterrorisme. Si l'entourage possède quelques morceaux du puzzle, Raphaëlle (Marilyn Castonguay), pharmacienne de profession, se trouve complètement dans l'ombre quant au sort de son amoureux et son fils. C'est du moins ce qu'elle laisse voir à la police qui la mettra sur la sellette une fois la disparition signalée.

D'emblée, si les gestes posés par le fils semblent être un prétexte un peu ténu pour prendre la poudre d'escampette, on comprend que l'enjeu sera sans doute beaucoup plus grand au final. En ce sens, l'auteur François Pagé a mitonné une intrigue captivante, qui vous fera vous poser mille questions. Rapidement happés par l'histoire, les téléspectateurs voudront connaître la fin de cette bouleversante fugue.

C'est dans ce contexte que la comédienne Marilyn Castonguay hérite d'un autre rôle éprouvant, qu'elle maîtrise à merveille. Même son de cloche pour Vincent Graton, dont le personnage de père bourru vous fera sourire autant qu'il vous semblera crédible. Sam-Éloi Girard et Jean-Moïse Martin sont au coeur de cette grande escapade, tandis qu'Éric Bruneau devient le flic qui a cessé de prendre des gants blancs depuis belle lurette. Voilà une distribution expérimentée qui vous accompagnera dans ce périple émotif, réalisé avec style par Yannick Savard.

Entre réalité et mensonges, Emprises soulève plusieurs questions et nous amène sur différentes pistes de réflexion. Il s'agit d'une offrande intrigante qui regorge de talents. Marilyn Castonguay y brille tout particulièrement. Nous avons hâte de voir où nous mèneront les prochains épisodes.

Les 5 premiers épisodes de 60 minutes d'Emprises sont désormais en ligne sur ICI TOU.TV EXTRA, tandis que les 5 suivants le seront une semaine plus tard, soit le jeudi 3 juillet.