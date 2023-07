On survole le XXe siècle à travers l'histoire de deux familles – les Desrochers, de riches commerçants montréalais, et les Belzile, de modestes fermiers de Cacouna, en bordure du fleuve Saint-Laurent – dont les destins seront étroitement liés pendant 100 ans. L'histoire est articulée autour d’un moment charnière: les vacances estivales de la société bourgeoise. Toute la série se déroule donc en été, et raconte les différents séjours d'une famille bourgeoise à Cap-sur-Mer. Une série qui révèle notre passé collectif et qui, surtout, éclaire notre présent.