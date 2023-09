Bonsoir bonsoir! rassemblera la crème du showbizz pour cet épisode spécial

Les meilleurs moments de la 6e saison (Lundi 4 septembre, 21 h)

La semaine commencera par un voyage nostalgique à travers les moments forts et les invités exceptionnels qui ont marqué la saison. Dans cette rétrospective spéciale, on pourra donc assister aux moments les plus mémorables de la sixième saison.

Kim Thúy (Mardi 5 septembre, 21 h) et Jay Du Temple (Mercredi 6 septembre, 21 h)

Les festivités se poursuivront avec des invités de marque. Mardi soir, la douce Kim Thúy sera aux côtés de Jean-Philippe pour une conversation animée, suivi d'une soirée en compagnie de l'humoriste et animateur Jay Du Temple le mercredi soir. On peut s'attendre à des discussions captivantes et à des surprises, nous souffle-t-on à l'oreille!