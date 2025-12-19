De gros bouleversements dans la nouvelle saison d'Un gars, une fille

Guy A. Lepage et Sylvie Léonard sont de nouveau réunis pour une 11e saison de la série culte Un gars, une fille, dont les 12 nouveaux épisodes de 30 minutes seront tous mis en ligne le 8 janvier prochain.

On y retrouve évidemment notre duo de choc, alors que de grands bouleversements s'orchestreront autour d'eux. Naissance, décès, rencontres, tout y est pour nous offrir un fabuleux divertissement, pendant la saison froide.

Alors qu'on y retrouve les comédiens qui ont contribué au succès des précédentes saisons - Martin Petit, Mahée Paiement, Louise Richer, Élise Guilbault, Pierre Lebeau, Jean-Christophe Leblanc, Camille Léonard, Anyjeanne Savaria et plusieurs autres - certains visages connus s'ajoutent à l'ensemble.

C'est notamment le cas de Claude Legault, qui vient interpréter le nouveau chum de Loulou, avec qui Guy aura une « bromance instantanée ».

Comme on le sait, ces deux artistes ont une belle amitié dans la vraie vie. Pas étonnant, donc, de les retrouver ensemble au petit écran.

Guy A, Lepage a écrit et réalisé ces nouveaux épisodes, qu'il produit, en compagnie de son amoureuse Mélanie Campeau.

Voyez nos photos du lancement ci-dessous.

Pour ceux et celles qui souhaitent connaître les intrigues de cette nouvelle mouture, les voici :

Surprise! Guy (Guy A. Lepage) et Sylvie (Sylvie Léonard) deviennent grands-parents d’une petite fille au nom douteux. La joie de Sylvie est toutefois un peu assombrie par le fait que leur fille Camille (Anyjeanne Savaria) s’est fait inséminer sans avertir Mau (Camille Léonard), sa personne préférée, ce qui ternit leur relation. Sylvie prend sans surprise son rôle de grand-mère beaucoup trop au sérieux au grand dam de sa fille, tandis que Guy est parfaitement à l’aise dans son rôle de grand-papa gaga. Et, refusant de faire baptiser sa fille, Camille organise une cérémonie d’accueil à la vie et toutes les familles sont conviées, incluant les parents de Mau.

Sylvie se lance dans l’écriture de son premier roman dont le thème surprend son entourage. Elle propose à Guy de faire une pause d’Internet et des réseaux sociaux, mais il n’est pas chaud à l’idée et l’expérience s’avèrera douloureuse! Après plusieurs mois d’attente, notre petit couple prend enfin possession de sa nouvelle voiture électrique et en connaîtra les premiers désagréments. Désœuvrés par trop de temps libre, Sylvie et Guy s’adonnent à quelques activités désastreuses telles une expédition en van life et une randonnée pédestre en forêt. Une visite guidée du Plateau Mont-Royal menée par un guide français conclut l’étendue de leur oisiveté.

Entre-temps, leur fils Charles (Jean-Christophe Leblanc) ouvre un café à la clientèle bizarre dont il devient le barista tandis que sa chaste conjointe, l’elfe Akalie (Éléonore Loiselle), y est serveuse. Martin (Martin Petit) et sa nouvelle blonde Mélanie (Mahée Paiement) invitent Guy et Sylvie à leur première soirée au Bordel Comédie Club. L’expérience sera mitigée. Guy développe une « bromance » spontanée avec le nouveau chum de Loulou (Claude Legault et Louise Richer) au grand désarroi de Sylvie. Enfin, le père de Guy (Pierre Lebeau) ira de moins en moins bien, ce qui forcera notre petit couple à s’occuper de lui davantage.