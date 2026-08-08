Ce mythique groupe d'humour se réunira pour une rare fois aux Enfants de la télé

À mesure que la nouvelle saison télévisuelle approche, les chaînes dévoilent les grandes lignes de leur nouvelle programmation. De ce nombre figure ICI Télé, qui mettra en ondes plusieurs nouveautés au cours des prochaines semaines. Bien entendu, de grands retours sont également prévus, à commencer par les toujours aussi pertinents Enfants de la télé, qui s’apprêtent à célébrer notre culture avec de nouveaux épisodes, pour une 17e saison.

D’ailleurs, cette énième mouture du rendez-vous hebdomadaire promet d’ores et déjà de nous faire passer par toute la gamme des émotions, alors que nous apprenons que le mythique groupe d’humour Rock et Belles Oreilles (RBO) verra son univers célébré auprès de Mélanie Maynard et d’André Robitaille. Cet épisode très spécial, présenté au courant de la prochaine saison, présentera des extraits d’archives et des passages marquants du célèbre groupe, qui a connu la gloire au tournant des années 80, avec ses chansons humoristiques et ses sketchs à tout casser.

On peut ainsi s’attendre à ce que les membres de la troupe, Guy A. Lepage, Yves P. Pelletier, Chantal Francke, André Ducharme, Bruno Landry et Richard Z. Sirois, effectuent une présence sur le plateau. Entre souvenirs marquants et franche camaraderie, ces retrouvailles, qui arrivent à point pour les 45 ans de création de RBO, promettent d'offrir aux téléspectateurs nostalgiques un rendez-vous incontournable.

Les numéros qui ont contribué à rendre le groupe d'humour populaire seront assurément placés sous la loupe de Mélanie et d'André, qui n'en rateront pas une pour leur rendre hommage.

Précisons qu'aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment.

Notons qu'au cours de la prochaine saison des Enfants de la télé, nous aurons également droit à des retrouvailles des comédiens de la série Catherine, ainsi qu'à une spéciale « années 80 ». Découvrez l'impressionnante liste des invités ici.

La 17e saison des Enfants de la télé sera diffusée dès le 16 septembre prochain, à 20 h.