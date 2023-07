Catherine Beaulieu est une trentenaire déjantée, obstinée, profiteuse, un peu naïve et sexy qui n'a pas vraiment le sens des responsabilités. Elle cohabite avec son amie d'enfance, la très organisée Sophie Gaucher, une spécialiste de l'humour noir et des remarques assassines. Elles travaillent toutes deux comme conceptrices publicitaires à l'agence Mirage Image et ont deux personnalités totalement différentes... qui se complètent donc à merveille. Autour d'elles gravitent divers personnages comme Rachel, leur propriétaire un peu folle.