9 coanimateurs qu'on verrait bien à Tout le monde en parle pour la prochaine saison

Dans quelques semaines à peine, le talk-show dominical par excellence des Québécois, Tout le monde en parle, fera un retour rutilant sur les ondes d'ICI Télé. Pour une 23e saison, Guy A. Lepage recevra à chaque épisode les acteurs de l'actualité, qui proviennent de tous les horizons. D'ailleurs, pour l'accompagner aux commandes du rendez-vous hebdomadaire, Guy A. alterne chaque semaine son coanimateur, promettant de savoureux moments avec les invités et le public en studio. Si la saison sera probablement ponctuée par l'apparition des coanimateurs habituels, tels qu'Alexandre Barrette, Jean-Sébastien Girard, Kim Lévesque Lizotte ou encore MC Gilles, on s'est permis d'y aller avec quelques suggestions en vue de la prochaine saison. Des personnalités qui cadreraient fort bien avec l'esprit mordant et sympathique de l'émission. Nicolas Ouellet Depuis plusieurs années, notamment à la radio, Nicolas nous a habitués à des entrevues menées avec brio. Connaissant ses sujets du bout des doigts, Nicolas est un animateur toujours préparé, qui insufflerait une bonne dose d'éloquence sur le plateau.

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Tammy Verge Pétillante, vive d'esprit et manifestant un réel intérêt pour autrui, on rêve de voir Tammy aux côtés de Guy A., le temps d'un épisode de Tout le monde en parle. Chose certaine, elle apporterait sa propre couleur l'émission!

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Alex Perron Charismatique comme pas un, Alex a également participé à plusieurs émissions d'actualités et de débats ces dernières années, faisant de lui un candidat de choix pour le rôle de coanimateur à TLMEP. Avec ses éclats de rire rassembleurs, Alex ajouterait une fine touche d'humour et de légèreté fort appréciées, dans une période où l'actualité est plus sombre.

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Pascale Renaud-Hébert Pascale est une véritable force tranquille et sa plume est au coeur de plusieurs productions captivantes récemment diffusées à la télé. Sa sensibilité et son approche remplie d'humanité donneraient assurément lieu à des moments très touchants avec certains invités à l'émission. Très bientôt, sa série Sur le fil prendra l'affiche d'ICI Télé, avec comme toile de fond l'itinérance.

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Marie-Claude Barrette Si Marie-Claude Barrette n'a plus d'émission à la télé, elle n'est pas pour autant disparue des médias, loin de là! Elle anime chaque semaine le très populaire balado Ouvre ton jeu, dans lequel elle reçoit différentes personnalités connues et les invite à se dévoiler comme jamais. Possédant une écoute exemplaire, Marie-Claude sait naviguer entre différents sujets et avec divers types de personnalités.

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Richardson Zéphir Depuis sa participation à Big Brother Célébrités, la carrière de Richardson Zéphir a connu de nouveaux sommets, alors qu'on peut le voir dans une plus grande variété de programmes télévisés. Redoutable dans ses capsules web, on pense qu'il pourrait nous surprendre en tant que coanimateur aux côtés de Guy A.

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Simon Leblanc Humoriste avec plusieurs spectacles solo à son actif, Simon Leblanc est drôle, très drôle, et est grandement apprécié du public. Se contentant de quelques apparitions à la télé ici et là, aurait-il un certain intérêt à être présent à l'émission sur une base régulière, quitte à égratigner au passage quelques invités?

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Mégan Brouillard Jeune humoriste, Mégan nous a prouvé dans son spectacle Chiendent qu'elle avait beaucoup de mordant. Ses forces? Mégan est remplie de répartie et possède un charisme fou, deux qualités indispensables pour tout coanimateur qui se respecte.

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Martin Matte Un peu plus tôt cette année, la production de Tout le monde en parle a proposé une rétrospective de l'année 2006 et c'est Martin Matte qui était le coanimateur. Force est d'admettre qu'il aura été plus qu'excellent, s'intéressant à chacun des invités présents, et répliquant au besoin, avec sa légendaire répartie. Retentera-t-il l'expérience de façon plus régulière?

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