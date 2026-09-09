Quels coanimateurs de Tout le monde en parle seront de retour cette année?

L'équipe de Tout le monde en parle a repris le boulot depuis quelques jours et elle s'affaire à préparer le retour de l'émission dans une semaine et demie sur les ondes d'ICI Télé.

Nous avons demandé à Guy A. Lepage récemment quels coanimateurs seraient de retour à ses côtés cette année.

« À date, on garde les mêmes », nous indiquait l'animateur.

Ainsi, nous reverrons MC Gilles, Kim Lévesque-Lizotte et Jean-Sébastien Girard se partager le crachoir pour la saison 2026-2027.

Il faut savoir que les fous du roi sont contactés deux ou trois semaines à l'avance par la production. « Mais, s'ils ont un contretemps ou si nous on trouve que ça n'a pas d'allure de recevoir telle personne en même temps que l'autre, on les appelle. "Là, on va recevoir quelqu'un. Es-tu à l'aise avec ça?" C'est parce qu'on ne veut pas négocier les questions. Moi, j'aime mieux changer [de coanimateur] et me laisser faire mon show. C'est nous autres qui décidons. Le coanimateur est là pour pimenter. Alors, si ce n'est pas celui-là, ce sera un autre. Ça ne change absolument rien pour nous. Tant mieux s'il a le goût. Tant mieux s'il est bon. Mais nous, on est préparés comme si on pouvait le faire tout seul. »

Certaines personnes se sont proposées pour se joindre à l'équipe déjà en place, mais ce rôle est tellement délicat que ce n'est pas n'importe qui qui peut s'assoir sur cette chaise. « C'est dur à choisir parce que ce n'est pas facile l'animer, mais ton travail est évident : tu as une série de questions à poser. Quand tu es le fou du roi, on t'a un peu exclu de la conversation volontairement. Il est supposé intervenir à un moment approprié, mais que toi seul le détermines. Moi, je ne regarde pas le fou du roi en lui faisant un clin d'œil : "C'est à toi, là". Et s'il se plante, je ne l'aiderai jamais. S'il se plante vraiment et qu'il a un caractère comme MC Gilles ou Jean-Sébastien Girard, c'est sûr que je vais l'écoeurer. Ça fait que c'est un travail ingrat qui demande de la concentration. »

De notre côté, nous pensons qu'Anne-Elisabeth Bossé et Tommy Néron seraient de bons candidats pour ce poste. La production pourrait-elle leur laisser une chance au bâton? Nous l'espérons fortement!

Tout le monde en parle sera de retour le dimanche 20 septembre à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.