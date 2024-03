Triste nouvelle pour les artisans de l'humour au Québec

Après avoir déjà mis à pied 21 employés en décembre dernier, le Groupe Juste pour rire annonçait ce mardi le licenciement de 70% de son effectif, représentant 75 personnes, pour se mettre à l'abri de ses créanciers. Comme pour de nombreuses organisations culturelles, les finances du festival souffrent. Mais la situation est critique pour le Festival, qui est maintenant contraint à la faillite.

Leurs événements tels que les connaissaient les spectateurs sont présentement annulés. En plus de l'édition 2024 du Festival Juste pour Rire Montréal, sept spectacles sont aussi avalés par la vague.

Les artistes touchés, qui voient leurs événements tomber à l'eau contre leur gré, sont Louis T, Mélanie Couture, Jean-Sébastien Girard, Eve Côté, Neev, les artistes de la comédie musicale Waitress au Théâtre Saint-Denis à Montréal et à la salle Albert-Rousseau à Québec, ainsi que le spectacle de Messmer durant le Festival Juste pour rire.

L'article de Julien Arsenault du journal La Presse, rapportant ces informations plus tôt aujourd'hui a rapidement fait le tour du réseau de l'industrie. Les artistes, peinés, se sont relayés pour pousser un cri du cœur commun face à la nouvelle.

Le porte-parole du Groupe Juste pour rire invitait le public à faire rembourser ses billets.

Comme plusieurs autres de ses collègues, Eve Côté faisait un rappel pertinent à ses abonnés du côté de sa page Instagram : « ce n'est pas Eve Côté qui est en faillite, mais juste pour rire ». Elle s'engage, avec son équipe, à faire de son possible pour trouver une solution. Voyez sa publication originale, et ceux de Jean-Sébastien Girard et Louis T, en bas de page.