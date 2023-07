Entre deux draps

Le quotidien de quatre couples et deux colocs d'âges et de milieux différents: le nouveau célibataire Thomas et son ami de longue date, l'envahissant Valère; Virginie, maman débordée, Marco, prof d'art dramatique en pleine remise en question, et leur fille Florence, une véritable tornade; Lydia, une étudiante en sexologie, gosse de riche, et Antoine, qui travaille dur pour son argent; Luc, baby boomer par excellence, et Marie-Ève, dans sa vie depuis six mois mais qui hésite à emménager avec lui; de même que Simon, étoile montante de la gastronomie, et son conjoint Jean-Pascal, un attaché politique. Sur un ton réaliste, cette comédie explore de façon crue et désarmante toutes les facettes du couple, sans filtre, dans l'intimité de la chambre à coucher, un des seuls endroits où on peut vraiment être soi-même. (Fourni par la production)