La prochaine saison d’Entre deux draps risque d'être la dernière

Entre deux draps sera de retour à l’antenne de Noovo pour une quatrième saison l’automne prochain, mais celle-ci pourrait être la dernière, nous a informé Louis Morissette lundi, lors du passage de Showbizz.net sur le plateau de Zénith, le nouveau rendez-vous de variétés de Véronique Cloutier.

« Ça sera peut-être la dernière, parce que Matthieu [Pepper, idéateur et auteur principal de la série, NDLR] sort un "one man show" et il sera très, très occupé », nous a mentionné le producteur, en indiquant que ces épisodes à venir sont présentement en écriture.

Rappelons que la distribution d’Entre deux draps s’est enrichie de nouveaux personnages l’automne dernier, notamment interprétés par Christian Bégin et Paul Doucet.

Alors que Zénith se prépare à embraser les ondes d’ICI Télé à compter de ce jeudi, 19 janvier, Louis Morissette a déjà annoncé une excellente nouvelle concernant la nouvelle émission de sa douce, Véronique Cloutier. Plus de détails ici.

KOTV est également producteur de la nouvelle fiction Virage – Double faute, aussi diffusée à Noovo. Nous vous en parlons en profondeur ici.