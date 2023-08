Le Magazine 7 Jours nous apprend que les comédiens Catherine Brunet et Antoine Pilon ne sont plus en couple.

Ceux-ci étaient ensemble depuis 8 ans et nous les avons régulièrement croisés lors d'événements mondains et tapis rouges.

Catherine Brunet a indiqué au 7 jours : « Antoine et moi avons décidé de nous séparer d’un commun accord, en pensant que c’était la meilleure chose à faire. Cela fait maintenant six mois que nous ne sommes plus ensemble, et je suis vraiment heureuse de la manière dont notre relation a évolué. Aujourd’hui, Antoine et moi sommes les meilleurs amis du monde. »

Ceux-ci avaient partagé récemment la vedette dans la comédie de situation Entre deux draps.

Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite.

Notons que nous avons pu voir Antoine Pilon récemment dans un performance audacieuse dans la série Désobéir : Le choix de Chantale Daigle, où il incarne le violent Jean-Guy Tremblay.

De son côté, on pourra retrouver Catherine Brunet dans la nouveauté Détective Surprenant - La fille aux yeux de pierre, série tournée aux Îles de la Madeleine et qui sera offerte dès le 7 décembre sur Club illico.