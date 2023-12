Le tout dernier épisode de l'excellente série à sketchs Entre deux draps a été diffusé sur les ondes de Noovo la semaine dernière.

Le scénariste Matthieu Pepper, que nous avons rencontré sur le plateau de tournage du documentaire Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission, avoue que faire son deuil de ce projet n'est pas une mince affaire pour lui.

« Je ne pensais pas, je ne pensais que c'était réglé », nous dit-il d'emblée.

« La dernière journée de tournage m'est rentrée dedans. Je suis arrivé le matin, et déjà le premier plan, je pleurais. D'habitude, je suis capable de me ressaisir. En plus, c'est mon amie Maude Laurier qui réalisait, on était en petit cocooning, on pleurait entre chaque plan. »

Il enchaîne : « Je me suis dit : "là, c'est réglé", mais on a fait un petit party de visionnement pour la finale et je me suis surpris à être émotif encore. C'était le mardi et le lendemain, suite à la diffusion à la télé, j'ai reçu plein de mes messages des gens. J'étais encore ému. Je n'arrive pas à faire le deuil de cette affaire-là. C'est mon choix. Je pense encore que c'est la bonne décision, mais c'est un deuil dans une année où il y a beaucoup de choses qui se passent. »

« Je m'ennuie déjà de tourner ça, de faire les brainstorm et le reste », conclut-il.

Mentionnons qu'il n'est pas le seul à avoir trouvé les adieux à Entre deux draps difficiles. La comédienne Virginie Ranger-Beauregard disait récemment ceci.

Matthieu Pepper nous arrivera-t-il avec une nouvelle série bientôt? « J'ai deux idées, mais il faut que j'aille du temps. »

Il faut dire que Matthieu Pepper ne chôme pas ces jours-ci. En plus de présenter son premier one-man-show - En attendant la fête au village - à travers la province (lisez nos impressions du spectacle ici) et d'animer le documentaire sur les 25 ans de Dans une galaxie près de chez vous, il est collaborateur à l'émission de Marc Labrèche à l'émission Je viens vers toi et chroniqueur à Véronique et les Fantastiques sur les ondes de Rouge. Invité en or, il est également reçu dans tous les talk-shows et émissions de variété, toutes chaînes confondues, en plus de participer à de nombreux balados.