En attendant la fête au village : Matthieu Pepper ne déçoit pas

Bien que cela fait déjà plus de dix ans que Matthieu Pepper roule sa bosse dans le milieu de l'humour, c'est seulement maintenant qu'il sort son premier one-man-show. Il était attendu de pied ferme par ses nombreux fans (dont nous sommes, disons-le franchement), qui connaissaient déjà sa répartie et sa plume perspicace. Et, même s'il demande à son public d'emblée de « baisser leurs attentes », il ne déçoit pas.

Comme il est d'usage de le faire lors de son premier spectacle solo, l'humoriste se présente au public, affichant sans filtre ses travers. Il aborde d’entrée de jeu son anxiété et démontre comment celle-ci l'a importunée dans toutes les sphères de sa vie depuis son plus jeune âge. Matthieu Pepper avoue notamment avoir redoublé sa maternelle et aborde l'énurésie nocturne dont il a souffert jusqu'à l'adolescence. Il n'y a pas de gênes ou de tabous dans la bouche de Pepper, qui n'hésite pas à se montrer vulnérable.

Dans un décor sans prétention, il amène son public sur différentes avenues, certaines plus légères que d'autres. L'humoriste passe du parc à chien aux allées de l'épicerie jusque sur le divan de son psy. Il nous expose aussi ses réflexions fantaisistes sur l'au-delà, allant jusqu'à brosser un portrait cocasse du moment où, au paradis, on a appris, un peu gêné, à Marco Polo qu'il n'avait pas hérité d'un pont comme ses amis Champlain et Cartier, mais plutôt d'un jeu de piscine familial.

Le charisme de Matthieu Pepper est indéniable et on ne peut qu'être pendu à ses lèvres pendant 90 minutes. Le titre de son spectacle nous est expliqué, de façon brillante, à la toute fin dans un numéro très touchant portant sur le décès de son père. Il nous transporte alors dans une maison de soins palliatifs, truffés de personnages colorés.

Est dans le bateau de la vie, mais ça achève.

Il ne fait pas dans le mélo, au contraire. Le jeune homme de 32 ans a su trouver le bon ton pour parler de ce thème délicat et universel. Même si on rit beaucoup, on ne peut s'empêcher d'être aussi très ému par son récit, intègre et sincère. Ce ne sont pas tous les humoristes qui arrivent à trouver la formule pour allier humour et émotion, mais Matthieu Pepper peut se vanter d'y être arrivé avec brio.

Son stand-up franc, sans fioriture, saura rejoindre un très large public. Inutile de baisser son attente, Matthieu Pepper est aussi bon que vous le croyez.