Sam Breton doit prendre une décision crève-coeur pour sa santé : il s'explique

L'humoriste Sam Breton traverse des moments difficiles, comme il a choisi de l'expliquer aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. En raison d'un épuisement, celui-ci prend la décision crève-coeur d'annuler tous les spectacles de sa tournée Au pic pis à la pelle.

La décision s'est imposée d'elle-même au fil du temps, mais aussi suite à la recommandation récente d'un professionnel de la santé.

Voici le message complet que Sam Breton publie ce mercredi sur ses réseaux sociaux :

« J’ai commencé à construire mon premier one-man-show intitulé «Au pic pis à pelle» en 2019. J’ai absolument tout investi de moi avec ce spectacle. Quelle fierté de le sortir au grand jour en janvier 2020. Rapidement, le cours de ce projet a été bouleversé par la pandémie. Malgré les annulations, les spectacles déplacés et les représentations devant un public restreint pour respecter les normes sanitaires – et j’en passe – j'ai continué à croire en mon spectacle et espérer vivre une tournée «normale».

Malgré les conseils de mon entourage sur la continuité du spectacle postpandémie qui n'a pas été de tout repos, j'ai persisté en ajoutant toujours quelques dates de spectacle, quelques mois de plus, afin de prolonger la tournée malgré les hauts et les bas depuis 2020. J'avais tant de plaisir à faire mon métier en vous présentant «Au pic pis à pelle», tant de bonheur à vous entendre rire.

Mais voilà, depuis quelque temps, les signes de fatigue se sont intensifiés. Ma détermination m'a poussé à ignorer ces signaux aussi longtemps que je pouvais, et tout ça, dans le seul but d’offrir le meilleur de moi-même. J’espérais sincèrement avoir l'énergie nécessaire en traitant les symptômes pour terminer cette tournée que je me suis moi-même imposée.

Mais là, je ne peux plus faire semblant. Parfois dans la vie, il faut savoir s’en aller. C’est avec le motton dans la gorge que je dois mettre fin subitement à cette tournée suivant les recommandations des professionnels de la santé. Prendre quelques mois de repos s'avère nécessaire pour me permettre de retrouver toute mon énergie.

S’il y a de la déception de ne pas pouvoir terminer les trois derniers mois de ma tournée, sachez qu’il y aussi beaucoup de fierté. «Au pic pis à pelle», c’est 556 représentations de pur bonheur qui m'auront beaucoup appris sur moi-même.

Plein d’amour les malcommodes.

Soyez bon, doux et bienveillant avec vous-même.

Décider de se choisir restera toujours la meilleure des décisions. »

Plusieurs complices du milieu de l'humour ont tenu à lui envoyer un message.

Pierre Hébert écrit : « Mon ami! Tu fais bien de t’écouter! Je suis fier de toi et je t’aime! ». De son côté, Guillaume Pineault écrit : « Je t’aime mon ami, tu fais bien de t’écouter et tu as de quoi être extrêmement fier. Pour ton chum Pin, tu es une véritable source d’inspiration. »

Nous joignons évidemment notre voix à la leur pour souhaiter un prompt rétablissement à Sam Breton et pour saluer son courage de se choisir.

Ainsi, tous les spectacles de l'humoriste qui devaient avoir lieu à compter de ce 10 janvier sont annulés. Les détenteurs de billets sont invités à contacter les salles de spectacles pour un remboursement.