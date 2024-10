Cette humoriste déjoue les pronostics à Chanteurs masqués

Comme c'est le cas chaque dimanche à Chanteurs masqués depuis la mi-septembre, une nouvelle personnalité camouflée a vu ce soir son identité révélée au grand jour. En effet, au terme d'un épisode aussi sympathique que surprenant, le public a eu la surprise de découvrir que l'humoriste Cathy Gauthier se cachait sous le costume du Soleil.

Avec son interprétation ensoleillée de « Padam, padam », elle n'a pas obtenu la faveur du public, qui a préféré Miss Maïs, le Cygne et le Rhino, les autres candidats de la soirée. Cathy s'est donc montrée la binette en fin d'épisode, non sans causer l'émoi en studio. À propos de ses motivations à participer à l'émission, elle confie :

« Je pensais faire un show! Pour moi, dans ma tête, j'y allais pour une émission. J'ai accepté de le faire pour ma fille, parce que moi je suis beaucoup l'émission avec ma fille. Elle me demande toujours quand moi je vais être dans une mascotte. Alors j'ai décidé de le faire juste pour faire plaisir à ma fille. Elle ne le sait pas. On va écouter l'émission ensemble et elle va avoir la surprise! »

D'ailleurs, les deux dernières chansons interprétées par Cathy sont issues du répertoire de la grande Édith Piaf. Simple hasard? Pas vraiment. En effet, elle précise qu'elle a « toujours eu une grande admiration pour Édith Piaf, pour ses chansons. Je ne sais pas, ça m'interpelait les paroles de "Non je ne regrette rien". C'est ça, je recommence à zéro ma vie! »

Chez les téléspectateurs, Guylaine Tremblay et Pascale Bussières étaient les plus citées parmi les potentielles personnalités à se cacher sous le Soleil. Du côté du panel des juges-enquêteurs, seul Sam Breton a reconnu le timbre de voix de son amie Cathy.

La véritable identité de Jack Spi-Rat, cependant, semble encore plus ardue à déchiffrer. Avec des indices peu révélateurs distillés à chaque épisode depuis quelques semaines, le public tergiverse du côté de Guy Jodoin ou Patrice Bélanger. De notre côté, on doit avouer que ce pirate nous donne de sérieuses céphalées! Qui pourrait se cacher dans ce grand costume qui, à tout coup, brouille les cartes?

La compétition Chanteurs masqués se poursuit dimanche prochain à 18 h 30, sur les ondes de TVA.