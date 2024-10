De rares nouvelles de Dominique Michel

Cette semaine, nous avons eu la chance de discuter avec Cathy Gauthier, qui a vu son aventure se terminer à Chanteurs masqués dimanche dernier. Elle nous a notamment parlé de la réaction adorable de sa fille lorsqu'elle a vu sa maman à la télé.

Nous en avons profité pour parler avec elle de sa relation avec Dominique Michel.

Les deux femmes se connaissent depuis 20 ans maintenant. « Elle travaillait sur mon premier spectacle, "Vache folle". À partir de ce moment-là, on a vraiment développé une belle complicité, une belle amitié. Dominique n'a pas d'enfant, donc elle dit toujours que je suis comme sa fille. Je suis super gâtée, pas juste matériellement, mais de son temps aussi. Elle m'accorde beaucoup de temps. Je trouve que c'est ça qui est le plus précieux dans le fond. »

« J'essaie d'aller la visiter le plus souvent possible. Souvent les jeudis, quand je finis la radio, j'aime bien ça aller lui faire un petit coucou. Pas longtemps, juste une petite heure, prendre un café avec elle, jaser, lui dire que je l'aime. Je lui apporte des petits croissants, elle aime bien ça. Je ne reste pas trop longtemps parce que je ne veux pas la fatiguer. Je veux qu'elle puisse quand même se reposer. Elle a beaucoup d'amis, Dominique. Je ne suis pas la seule qui va la visiter. J'essaie de ne pas mobiliser son temps. Elle se garde quand même très occupée. Elle sort beaucoup aussi. »

Je suis très privilégiée d'avoir une relation d'amitié aussi solide avec elle et avec son amie Denise Dion, qui est la personne qui s'en occupe. Denise vit avec Dominique depuis quelques années. C'est sa meilleure amie.

« Je suis très contente que Denise soit là au quotidien avec elle, parce que sans Denise, je ne pense pas qu'elle pourrait vivre toute seule. Je pense qu'elle s'ennuierait beaucoup et que ce serait trop plate pour elle. »

Et, niveau santé? « Elle va super bien », nous rassure Cathy, « mais elle a 92 ans, ça lui tente moins d'aller jouer au bowling mettons [rires]. Sinon, elle est toute là. Elle me raconte toujours plein d'affaires que je ne sais pas. Elle réussit toujours à me surprendre. Pas juste dans ses histoires, mais de voir à quel point elle est allumée et qu'elle suit le showbiz, qu'elle connaît tout, qu'elle est au courant de toutes les nouveautés. Je pense aussi que c'est ça qui la garde aussi jeune. C'est de se tenir avec des jeunes. Tous ses amis sont pas mal plus jeunes qu'elle. »

Elle vieillit très, très bien, et elle mène une belle vie. Je suis vraiment contente pour elle. C'est tellement mérité. Elle a tellement travaillé fort. Je n'ai même pas fait le tiers de ce qu'elle a fait. Honnêtement, je ne sais pas comment elle a fait. C'est vraiment une machine!

Lors du plus récent anniversaire de Dominique, Cathy a partagé une photo sur ses réseaux sociaux, que vous pouvez voir ici.