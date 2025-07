Anaïs Guertin-Lacroix ébranlée suite à une entrevue avec Cathy Gauthier

Mardi matin, au 98,5, Anaïs Guertin-Lacroix et Jean-Sébastien Hammal recevaient Cathy Gauthier pour parler du spectacle qu'elle proposera lors du festival Juste pour rire cette semaine.

Alors que l'humoriste racontait comment elle avait retrouvé son père grâce à Ancestry, Anaïs est devenue très émotive en ondes. Après coup, elle a expliqué la situation, en pleurant, sur ses réseaux sociaux.

« J'ai vécu une première en carrière d'avoir comme une invitée et d'être flabbergastée par ce que la personne me dit. J'étais en entrevue avec Cathy Gauthier. Elle dit qu'elle avait retrouvé son père. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment venu me chercher. J'ai perdu le lien. C'est rare, je ne suis pas quelqu'un qui pleure.

Et je n'étais pas capable de parler en ondes. Il a fallu que je dise à JS, l'animateur : "Pose des questions."

J'ai pris Cathy après ça dans mes bras. C'est weird. Des fois, il y a comme... Je ne sais pas. Ça vient me chercher.

C'est la première fois. Je fais de la radio depuis 19 ans. J'en ai 37. Je perds mes moyens. Mais c'est beau. C'est beau tout ça », indique-t-elle.

Dans une autre vidéo où elle est plus souriante, elle rassure ses fans : « Tout va super bien », dit-elle. « Je suis venue en parler sur les médias sociaux parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Je me suis dit qu'on va juste le dire. J'ai eu des émotions durant l'entrevue. Cathy a été super généreuse, ouverte. Je l'ai trouvé touchante. Et ça m'a touché. Tout simplement. Soyons honnêtes dans nos émotions! Qu'on soit en ondes ou pas en ondes. »

Un message on ne peut plus important! Merci Anaïs pour cette ouverture!

